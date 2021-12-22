Сотрудница Госкомрегистра незаконно зарегистрировала участок на ЮБК

Должностное лицо Госкомрегистра Ялты подозревается в превышении должностных полномочий при регистрации участка на берегу моря. Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по РК

Сотрудница Госкомрегистра Ялты, не имея на то оснований, зарегистрировала право собственности на имя одной гражданки на участок у моря в Крыму, сообщили в пресс-службе регионального управления СК.

В мае 2017 года гражданкой было подано заявление о регистрации права собственности на земельный участок в прибрежной зоне площадью свыше 200 кв.м в поселке Береговое. Теперь уже бывшая замначальника ялтинского подразделения Госкомрегистра РК превысила свои служебные полномочия и, нарушив требования законодательства, зарегистрировала право на землю.

- В настоящее время проводится ряд следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления и событий, им предшествующих, - говорится в сообщении.

Правоохранителями возбуждено уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий. Расследование продолжается.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50