В Феодосии задержаны трое молодых людей за наркоторговлю

В Феодосии полицейские пресекли деятельность наркодилеров. Фото: скриншот из видео/пресс-служба МВД по РК

В Феодосии правоохранители задержали троих молодых людей в возрасте 16, 21 и 23 лет за торговлю запрещенными веществами, сообщили в пресс-службе МВД по РК. Один из парней, увидев стражей порядка, выбросил на землю несколько свертков с наркотиком, чем и привлек внимание правоохранителей.

Выяснилось, что запрещенные вещества парни приобрели через интернет для дальнейшей продажи в Ялте. Экспертиза показала, что в изъятых полицией свертках были «Гашиш» и «Соль». Покупателей для своего товара юноши планировали искать тоже при помощи интернета.

- По месту жительства всех фигурантов проведены обыски. В гараже, принадлежащем одному из них, обнаружены и изъяты электронные весы, изолента разных цветов. Весы и изоляционную ленту фигуранты использовали для фасовки и упаковки наркотических средств, - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что школьника из Евпатории поймали с наркотиками и электронными весами. Товар и инструкции по распространению подросток получил через интернет.

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