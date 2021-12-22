В Симферополе наградили лучших мам и пап

По итогам конкурсов «Лучший папа» и «Лучшая мама» наградили 36 победителей. Фото: скриншот из видео/"Крым 24"

В Симферополе прошла церемония награждения победителей конкурса «Лучшая мама» и «Лучший папа» в трех номинациях за лучший рисунок, фото и видео. Среди них 18 лучших мам и 18 лучших пап во всех номинациях. Основная цель конкурса - популяризировать семейные ценности и традиции.

- Конкурс, посвященный мамам, проводится ежегодно. А конкурс, посвященный отцам, проводится впервые. И по поручению президента объявлен всероссийским. Таким образом сформирован Совет отцов в Республике Крым, который имеет свои приоритеты, цели и задачи. И, конечно, семья должна быть гармоничной, целостной, быть примером для своих детей, - рассказала «Крым 24» министр образования, науки и молодежи Республики Крым Валентина Лаврик.

Кроме того, четверых участников отметили благодарностью за участие. Всего в конкурсе было представлено более пяти тысяч работ. Конкурсантов наградили дипломами, сертификатами и памятными подарками.

Напомним, раннее в Крыму состоялся шестой литературный конкурс «Крымское приключение». Лауреатам вручили дипломы и памятные подарки.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50