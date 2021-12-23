Аксенов поручил открыть в Крыму два ледовых катка

Ледовый каток - это отличное место, где можно повеселиться на новогодних праздниках Фото: "КП" Архив

Глава Крыма поручил проработать вопрос открытия двух катков – в Керчи и Евпатории. Отчитаться о проделанной работе Минспорт Крыма должен будет к февралю. Такое заявление глава сделал во время заседания в среду.

- Это популярное занятие - и фигурное катание, и хоккей. У мальчиков пользуется оно большим спросом, - отметил глава.

Ранее «Комсомолка» писала, какие новогодние места 2021-2022 в Симферополе можно посетить в ближайшее время.

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