«Прямо в воду»: в Евпатории сняли на видео процесс укладки нового асфальта

Видео разлетелось по крымским соцсетям. Фото: ВКонтакте/Злой Крымчанин

В социальных сетям распространилось видео, на котором дорожная машина в Евпатории укатывает асфальт вперемешку с водой. Местные жители недоумевают: почему работы проводятся в такую погоду и как это скажется на качестве дорожного покрытия.

- В Евпатории новый асфальт кладут прямо в воду. Подскажите, это новая технология такая или я чего-то не знаю? - спрашивает автор видео.

Пост собрал десятки гневных комментариев. Подписчики уверены, что такая работа проводится в нарушении всех норм, а кто-то решил пошутить, назвав видео «евпаторийскими нанотехнологиями».

- Этот процесс называется отпаривание. Как брючки, - пишут подписчики.

- Это новые технологии работ. Получается цвет мокрого асфальта. Если катать по снегу, то будет цвет металлик, - шутят местные жители.

Ранее Крыму выделили 712 миллионов рублей на ремонт дорог в 2022 году. Деньги республика получит из федерального бюджета.

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