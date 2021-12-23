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Политика23 декабря 2021 9:28

Телеканал ATR прекратил спутниковое вещание на Крым

СМИ страдает от недофинансирования
Александра ЯСЕЛЬСКАЯ
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Руководители телеканала надеются, что отключение носит временный характер

Руководители телеканала надеются, что отключение носит временный характер

Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Крымскотатарский телеканал ATR, который сейчас базируется в Киеве, прекратил спутниковое вещание на Крым. Это связано с недостатком финансирования из государственного бюджета, сообщается на официальном сайте СМИ.

Представители телеканала уточнили, что они не могут оплатить задолженность, которая образовалась перед фирмой спутниковой связи «Spacecom».

- В результате отключения от спутника, основная аудитория телеканала - жители оккупированного Крыма - уже не смогут смотреть нас, как раньше, - указано на официальном сайте телеканала ATR.

Руководство телеканала надеется, что это отключение носит временный характер и «прилагает усилия, направленные на поиск ресурсов для полномасштабного вещания, и надеется, что это отключение временное».

Ранее уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова заявляла, что телеканал ATR может прекратить спутниковое вещание на Крым из-за недостатка денег.

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