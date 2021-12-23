За два года поезда «Таврия» перевезли 3 миллиона пассажиров

Фото: пресс-служба компании «Гранд Сервис Экспресс»

Поезда «Таврия» за два года после возобновления регулярного ж/д сообщения перевезли больше 3 миллионов пассажиров. Первый состав отправился в декабре 2019 года после открытия железнодорожной части Крымского моста и следовал из Санкт-Петербурга в Севастополь.

Как рассказал гендиректор предприятия «Град Сервис Экспресс» Александр Ганов в комментарии ТАСС, за два года по мосту через Керченский пролив прошло почти 7 тысяч поездов, которые связали полуостров с материковой частью России.

В 2020 году предприятие планировало перевезти 2 миллиона человек, но из-за коронавирусной пандемии поездами «Таврия» воспользовались 1,2 миллиона пассажиров. Что касается нового, 2022 года, то Ганов озвучил предположение, что услугами компании воспользуются 2,7 миллиона человек.

Интересные данные Александр Ганов представил и по возрасту пассажиров, путешествуют на поездах «Таврия». Выяснилось, что каждый пятый пассажир – ребенок, а средний возраст взрослых пассажиров – 41 год.

Напомним, с марта 2022 года запустят прямой поезд из Москвы в Евпаторию. Первый рейс отправится в полночь 28 февраля.

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