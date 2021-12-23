В Симферополе заключили новые контракты с перевозчиками

Администрация Симферополя заключила новые контракты с перевозчиками Фото: Архив "КП"

Администрация Симферополя 23 декабря по результатам конкурса заключила первые контракты на осуществление пассажирских перевозок автобусами по муниципальным маршрутам.

Как пишет КИА, с начала наступающего года на основе новых контрактов начнутся перевозки по следующим маршрутам:

1 АБ улица Станционная - улица М. Жукова;

13 Микрорайон Хошкельды - улица Бородина;

14 Коллективные сады - площадь имени Куйбышева;

41 улица Маршала Жукова - микрорайон Марьино;

54 улица Селим Герай - микрорайон Марьино;

65 Железнодорожный вокзал - Курцы.

Чуть позже намерены заключить контракты и по другим маршрутам. Новые контракты заключаются на срок до 31 декабря 2023 года.

По словам заместителя главы администрации Симферополя Максима Балахонова, новые контракты выгодно отличаются от тех договоров, которые используются сейчас. Во-первых, у перевозчиков появляется широкий перечень обязательств, в том числе о соблюдении требований к количеству автобусов на маршруте. Во-вторых, появляются требования к соблюдению расписания и интервалов движения, работоспособности оборудования, в том числе навигационного, санитарного состояния автобусов и так далее. Перевозчик теперь будет нести ответственность, в том числе материальную, за нарушение условий заключенного контракта.

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