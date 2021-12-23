Владимир Путин оценил темпы развития Крыма

Значительные средства вкладываются в инфраструктуру малых городов. Фото: Скриншот

Во время ежегодной пресс-конференции президент России Владимир Путин отметил, что работа по развитию Крыма идет системно, но еще многое предстоит сделать.

- Работа идет постоянно, системно и по всем ключевым направлениям. Но и сделать еще больше, конечно, нам всем еще предстоит, - отметил президент.

По словам Путина, большое внимание нужно уделить развитию малых городов. Для этого значительные средства вкладываются в инфраструктуру.

- Прежде всего, связанности территорий и по железным дорогам, и по автомобильным, и по авиатранспорту, по морскому, по речному - это один из драйверов роста, в который мы планируем вложить колоссальные ресурсы, - отметил президент и добавил, что доволен темпами развития юга России, в том числе Крыма и Краснодара.

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