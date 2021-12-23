Чего ждут молодые крымские политологи от пресс-конференции Владимира Путина

Фото: пресс-служба КФУ

Начинающие крымские политологи рассказали, чего ждут от пресс-конференции Владимира Путина в этом году. По словам студентки 4 курса кафедры политических наук и международных отношений КФУ им. В.И. Вернадского Александры Яковлевой, чтобы поддерживать профессионализм, необходима постоянная вовлеченность в политическую тематику.

- Встреча глав государств России и США, появление представительства новых партий в Государственной Думе стали одним из резонансных событий 2021 года. Уже как два года большую часть информационного пространства занимает пандемия коронавирусной инфекции и борьба с ним, - высказала свое мнение будущий политолог.

Студентка магистратуры этой же кафедры Наталья Тишкина добавила, что общение президента с журналистами в формате пресс-конференции дает эмоциональную насыщенность.

- Искренние ответы главы государства играют еще и важную функцию в формировании позитивного образа будущего России, - отметила Тишкина.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50