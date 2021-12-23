В Симферополе возле рынка «Привоз» могут расширить дорогу Фото: Архив "КП"

Возле рынка «Привоз» в Симферополе хотят расширить дорогу - создать еще одну полосу движения.

- Мы не закончили рынок «Привоз», где выезд с улицы Киевской на Железнодорожную больницу, там пробки. Может там еще одну полосу надо, утром не разъехаться…Посмотрите решение за счет стоянки рынка, там газон, может за счет газона можно сделать еще одну полосу, - предложил глава РК Сергей Аксенов на совещании по проблемным вопросам Симферопольского района.

Напомним, ранее на страницы в соцсетях главы Крыма поступили обращения от жителей республики, которые обеспокоены автомобильными заторами на улице Киевской в Симферополе в сторону рынка «Привоз». После ремонта дороги там выделили одну полосу под общественный транспорт. При этом еще одна полоса – это поворот налево, и основная масса автомобилей скапливается на центральной полосе.

Ранее глава РК поручил Министерству транспорта республики совместно с ГИБДД проанализировать ситуацию на дороге. Выяснилось, что проблема связана с возросшим потоком транспорта. Были приняты определенные меры по усовершенствованию организации дорожного движения на данном участке, после чего были отмечены позитивные изменения.

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