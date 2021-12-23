В 2021 году на поддержку крымских предприятий направили 3 миллиона рублей

Также предприниматели могут получить финансовую поддержку в виде льготных займов под низкий процент Фото: Анна КИРИЕНКО

В уходящем году на поддержку крымских предприятий направили 3,2 миллиона рублей. Такие данные озвучили в Минэк Республики Крым.

Так, по программе «Развитие промышленного комплекса Крыма» предоставили субсидии на сертификацию системы менеджмента на соответствие национальным и международным стандартам в размере 2,75 миллиона рублей. Еще полмиллиона рублей направили на помощь предпринимателям для продвижения их продукции.

Также республиканские предприниматели могут получить финансовую поддержку в виде льготных займов под низкий процент.

Об актуальности мер поддержки для предпринимателей заявил сегодня Владимир Путин на пресс-конференции. Российский лидер заявил, что чаще всего страдает именно малый бизнес.

- Хотя есть доля негатива и в работе крупных предприятий. Всем ведущим отраслям выделили поддержку. Ряд мер пошел на пользу, они без сбоя отработали, даже нарастили объемы выпуска продукции, - заявил Владимир Путин.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50