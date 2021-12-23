Суд в Крыму приговорил парня к 6 годам в колонии-поселении за смертельное ДТП

Гонщика, по вине которого погиб человек, суд приговорил к 6 годам лишения свободы Фото: "КП" Архив

Советский районный суд вынес приговор по уголовном делу в отношении 20-летнего парня, по вине которого в ДТП погиб человек, здоровью еще одного был нанесен серьезный ущерб. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма.

Инцидент произошел в июне этого года на автодороге «Таврида – Джанкой – Красноперекопск». Парень за рулем легкового автомобиля «БМВ» гнал со скоростью 140 километров в час. Находясь в состоянии наркотического опьянения, он вылетел на встречную полосу и врезался в автомобиль марки «ВАЗ», водитель которого погиб, а пассажир получил тяжелые травмы.

- Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом «а» части 4 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть и причинение тяжкого вреда здоровью человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения), - говорится в сообщении.

Нарушителю грозит шесть лет лишения свободы в колонии-поселении. Также его лишили водительских прав сроком на 2 года и 6 месяцев. Приговор в законную силу не вступил.

Ранее сообщалось, что в Крыму перед судом предстанет виновник ДТП, в котором погиб 13-летний подросток. Авария со смертельным исходом произошла летом этого года.

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