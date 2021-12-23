В Крыму за год выдано больше 15 тысяч удостоверений «Родитель многодетной семьи»

Государство продолжает оказывать поддержку многодетным семьям Фото: "КП" Архив

С начала 2021 года в республике было выдано 15 тысяч 226 удостоверений «Родитель многодетной семьи» и 7 тысяч 575 удостоверений «Ребенок из многодетной семьи», сообщили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты РК.

Чтобы оказать поддержку семьям c детьми, власти выделили 12,7 миллиарда рублей, часть из них - из федерального бюджета (более 9 миллиардов рублей), часть - из бюджета республики (более 3 миллиардов рублей). К настоящему дню на эти цели было израсходовано 12,4 миллиарда рублей.

- Многодетным семьям предоставляется ряд мер социальной поддержки: компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг в размере 50 процентов, бесплатное посещение музеев, выставок, парков - один день в месяц, льготное посещение театров, концертных организаций и так далее, - пояснили в министерстве.

Также в этому году 13 тысяч 186 школьников из многодетных семей получили компенсации затрат на покупку школьной формы.

На ежегодной итоговой пресс-конференции президент Владимир Путин рассказал о необходимости поддержки многодетных семей.

- Деньги выделяются, их нужно «вписать» в соответствующие проекты и «состыковать» проблемы с планами развития, - сообщил российских лидер.

Ранее сообщалось, что в 2021 году на поддержку крымских предприятий направили 3 миллиона рублей. Субсидии предоставлялись по госпрограмме «Развитие промышленного комплекса Республики Крым».

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