Погода на 24 декабря 2021 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 8 градусов

Крымские горы присыпало снегом. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

24 декабря на Крымском полуострове действует штормовое предупреждение.

- В Симферополе облачно с прояснениями. Без осадков. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью -11... -13°, днем -3...-5°, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.

В городе-герое Севастополе облачно с прояснениями. Ночью небольшой снег, днем без существенных осадков. Ветер северо-восточный 6-11 м/с. Столбик термометра в темное время суток опустится до -4…-6°, днем -1…+1°. Гололедица.

В Ялте, как сообщает gismeteo, -2…+7°, юго-западный ветер 7-12 м/с. Пасмурно, сильный снег с дождем.

В Евпатории -1…+8°, юго-западный ветер 8-18 м/с. Пасмурно, снег с дождем.

В Керчи -6…+5°, южный ветер 5-16 м/с. Переменная облачность, небольшой снег.

В Феодосии -5…+6°, южный ветер 2-21м/с. Переменная облачность, снег с дождем.

В Черноморском -3…+7°, юго-западный ветер 6-16 м/с. Пасмурно, снег с дождем.

В Джанкое -9…+3°, скорость южного ветра 6-11 м/с. Переменная облачность, снег с дождем. Температуры воды в Черном море +8…+11°.

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