С начала года в Крыму зарегистрировали почти 12 тысяч браков

Юбиляры получают поздравления не только в отделах ЗАГС, но и дома Фото: Архив "КП"

С января по ноябрь 2021 года отделами ЗАГС Министерства юстиции Республики Крым было составлено 71 149 записей актов гражданского состояния. Из них 11 701 - акты о заключении брака, 16 881 - о рождении.

В то же время отделы ЗАГС уделяют особое внимание работе по поддержке государственной семейной политики. В частности, был проведен конкурс на лучшую историю знакомства и любви «День, когда мы встретились». Лучшие авторы получили дипломы и памятные подарки.

- Также активно проводились юбилеи супружеской жизни, такие мероприятия являются самыми эффективными в направлении популяризации семейных ценностей, материнства и детства, - отметили в Министерстве юстиции РК.

Юбиляры получили поздравления не только в отделах ЗАГС, но и дома. С просьбой провести семейное торжество в отделах ЗАГС, нередко поступают обращения от детей и внуков юбиляров. При этом отмечают событие не только семейные пары, проживающие на территории Крыма, но супруги, которые приезжают в республику на отдых. Все торжества проводятся на безвозмездной основе.

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