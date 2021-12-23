Где в Симферополе и Севастополе 24 декабря отключат электричество

Электричество исчезнет на время.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
24 декабря часть Симферополя и Севастополя останется без электричества. «Отключка» продлится несколько часов.
Где не будет света
СИМФЕРОПОЛЬ
с 8.00 до 17.00
пер. Зелёный 6-34 (чет), 3-15 (нечет)
пер. Кимовский, 1-9; ул. Ким, 35
ул. Грэсовская 3-15 (нечет)
ул. Космическая 18-20 (чет), 31
ул. Большевика Попова 12-32 (чет), 7-9а (нечет)
микрорайон «Каменка»: СОТ «Сельский строитель», СОТ «Химик», СОТ «Сегмент», СОТ «Троянда», СОТ «Машиностроитель»
СЕВАСТОПОЛЬ
с 9.00 до 17.00
ул. Ерошенко 11-15
ул. Надежды Островской 6
с 9.00 до 17.00
ул. Генерала Хрюкина 6-А,6-Б,6
ул. Пролетарская 7
ул. Комбрига Потапова 31-к2
ул. Ефремова 13-А,13-В,13
ул. Богданова 27-31
с 9.00 до 12.00
пр. Артиллеристов 25
про. Каспийский 46-48,52,56-58,62-64,70,65,53-А,47-57,61-63,67-69,79,76-78,82,40-А,50-А,42-А,32,36-42,60,37-45
ул. Артиллеристов 74,88-96,99-101,107-109,111-113
ул. Каспийская 120/99,50,104-114,118,93-131
ул. Танкистов 95-97,85-87
ул. Бориса Шейнина 2-6,10-24,28,38-40
проезд Танкистов 2-4,8,95-а,1-Б,17-А,1,15-17,754
ул. Колодкина 30-А,2,10-14,22,3,7,9-19,23-29,33-35
ОК ЖСТИЗ Лабораторный уч. 28
ТСН Водоканал-1
туп. Каспийский
пр. Октябрьской Революции 67
пер. Зеленый 8-10,1-3
ул. Византийская 4-6,12,22-24,11,15-17
ул. Генуэзская 4,8,12,16-18,22,26-30,34,44,3,7,11,17
ул. Митридатская 2,6-10,3,7-9
ул. Олимпийская пос. Гераклея 6,10,14-20,24,1-Б,1-В,7-13,21; ул. Сарматская 6-8,12-14,18-22,26,36,11,17,21-27,43; ул. Скифская пос. Гераклея 1-3,7-9,13-19,31,37; Греческая 16, 20,7,19,23; ул. Океанская 2/1,1-В,15-А,1-А,3,13-15,19-21,25; ул. Штилевая 4/2,14/1,2,16,20; ул. Ольгинская 4-6
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