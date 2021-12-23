Двое парней из Севастополя «разули» чужую легковушку на 30 тысяч рублей

Полицейскими Симферополя задержаны двое севастопольцев за кражу колес. Фото: пресс-служба МВД по РК

В Симферополе к правоохранителям обратился местный житель с заявлением о краже колес с его автомобиля, сообщили в пресс-службе МВД по РК.

Молодой человек оставил в конце дня свой автомобиль «Лада Калина» припаркованным во дворе дома, а на утро обнаружил пропажу, ко всему прочему на машине заявитель обнаружил повреждения. Общий ущерб был оценен в 30 тысяч рублей.

Выяснилось, что подзаработать таким образом решили двое 19-летних парней из Севастополя, которые сознались в содеянном. Похищенное было обнаружено и изъято по месту жительства одного из подозреваемых.

- Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ (кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину), - говорится в сообщении.

Обоим парням грозит до пяти лет тюрьмы. В настоящее время они находятся под подпиской о невыезде.

Ранее сообщалось, что ялтинцу грозит до 5 лет тюрьмы за кражу денег из банкомата. Мужчина присвоил чужие средства и потратил на себя.

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