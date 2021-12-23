Помещение центрального ЗАГС в Симферополе хотят приватизировать

Помещение центрального ЗАГС намерены приватизировать в Симферополе. Фото: сервис "Яндекс.Карты"

Горсовет Симферополя утвердил прогнозный план приватизации городского имущества на 2022-2024 годы. В список попало и здание Дворца бракосочетания в городе, который располагается на улице Пушкина, 14.

- Нежилое помещение Республика Крым, г. Симферополь, ул. Пушкина, д. 14 кадастровый номер: 90:22:010301:2552 (объект культурного наследия регионального значения), – указано в перечне муниципального имущества, которое намерены приватизировать ближайшие три года.

По этому адресу в столичном городе в настоящее время находится отдел регистрации брака Симферополя департамента записи актов гражданского состояния Министерства юстиции республики. Он располагается в историческом здании – особняке семьи Шнейдер, который был построен в начале XX века. В 1919 году там располагался штаб первой советской Заднепровской стрелковой дивизии, которая в то время захватила Крым. После революции в особняке находились Общество взаимного кредита и нотариальная контора. После освобождения крымской столицы во время ВОВ сюда въехал Симферопольский горисполком, а затем Крымский филиал Академии наук СССР. А уже в 60-е годы прошлого века в этом здании разместился ЗАГС.

Ранее сообщалось, что с начала года в Крыму зарегистрировали почти 12 тысяч браков. Для поддержки государственной семейной политики проводятся специальные конкурсы.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50