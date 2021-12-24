Что произошло за ночь 24 декабря: Владимир Путин пообещал решить проблему с мобильной связью

Качество мобильной связи на полуострове станет лучше. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Что произошло за ночь 24 декабря 2021 года. Путин пообещал решить проблему с мобильной связью в Крыму. По словам президента, на полуострове нет крупных операторов сети из-за западных санкций.

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