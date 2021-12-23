Из-за аварии на трассе Симферополь – Ялта на полтора часа встали троллейбусы

К настоящему моменту движение транспорта возобновлено. Фото: скриншот из видео

В начале дня пассажиры троллейбусов, которые следовали по маршруту Симферополь - Ялта, были вынуждены полтора часа ожидать, пока устранят последствия аварии - отключилась электроэнергия и транспорт встал. Об этом КП-Крым сообщили в пресс-службе госпредприятия «Крымтроллейбус».

Видео с инцидентом опубликовали в соцсетях очевидцы. На кадрах видно семь междугородних троллейбусов, стоящих у обочины на подъеме к Ангарскому перевалу. Некоторые пассажиры, чтобы не тратить лишнее время, решили пересесть на маршрутки.

- В 12.58 напряжение дали, движение было сразу возобновлено, – уточнили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что работа некоторых автобусных рейсов в Ялте остановлена из-за непогоды. Также изменена схема движения маршрута №130.

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