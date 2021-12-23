В 2022 году на всех улицах Симферополя появятся фонари

На всех симферопольских улицах в следующем году должно появиться освещение Фото: Архив "КП"

В Симферополе на всех улицах в 2020 году появится наружное освещение, сообщил на совещании о проблемных вопросах Симферопольского района глава Республики Крым Сергей Аксенов. По его словам, в селах освещение должно быть хотя бы на центральной улице.

- Освещение Симферополя по концессионному соглашению планируем закончить в 2022 году на 100% всех улицах. Гарантированно в сельской местности должна быть как минимум одна центральная улица с освещением. Как максимум – весь населенный пункт, - сообщил глава республики.

Ранее сообщалось, что возле рынка «Привоз» в Симферополе хотят расширить дорогу. Чтобы решить проблему с возросшим потоком транспорта.

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