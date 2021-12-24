Ситуация на дорогах Симферополя утром 24 декабря

Заторы - привычное дело для жителей крымской столицы Фото: "КП" Архив

В конце недели Симферополь продолжает стоять в утренних пробках. Так, на 8 утра 24 декабря приложение «Яндекс. Карты» указывает на наличие в крымской столице шестибалльных заторов.

Затруднено движение на улицах: переулок Шаталова, Шмидта, Проспект Победы (р-н Куйбышевского и Бородинского кольца), Ялтинской, Беспалова, Севастопольской, Дмитрия Ульянова (на пересечении с ул. Севастопольской), Воровского (на пересечении с ул. Шмидта), Гурзуфской (в р-не Киевского автовокзала), Кечкеметской.

Также сложно проехать по адресам: бульвар Ленина, улица Киевская, улица Садовая, улица Троллейбусная, улица Куйбышева, улица Павленко, улица Глинки, улица Маршала Василевского (на пересечении с ул. Героев Сталинграда).

Заторы образовались на Советском, Куйбышевском, Бородинском и Московском кольце.

Обращаем ваше внимание, что проезд по улице Павленко при повороте с улицы Эскадронной запрещен до 31 декабря 2021 года. Также в период новогодних праздников в Симферополе перекрыли движение автомобилей по улице Горького.

Напоминаем, в Крыму до 25 декабря включительно объявлено штормовое предупреждение. В регионе прогнозируют сильный ветер, отложение мокрого снега и гололед. Спасатели просят водителей быть предельно осторожными на дорогах.

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