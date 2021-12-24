В Крыму бесследно исчез 36-летний мужчина

Абдуроман Зедляев. Фото: Поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» Крым/VK Фото: другой источник.

Поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» Крым разместил в соцсети новую ориентировку.

- Пропал Зедляев Абдуроман Шамилович, село Калиновка, Джанкойский район – поселок городского поселка Гвардейское, Симферопольский район, - сообщили волонтеры, отметив, что уже почти две недели, с 16 декабря родные не знают, где он и что с ним.

Приметы пропавшего: 160 сантиметров рост, нормального телосложения, карие глаза, волосы черного цвета.

Абдуроман Зедляев был одет в темную куртку, серый свитер и синие брюки.

Волонтеры просят, всех кто видел внешне похожего человека, позвонить на горячую линию отряда по телефону 8(800)70-05-452 или 112. Звонок бесплатный.

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