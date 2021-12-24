Крымский таксист похвастался тем, что довез пенсионеров из Симферополя в Ялту за 7 тысяч рублей

Поймал неопытных путешественников мужчина возле крымского аэропорта Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Таксист из Крыма похвастался, что довел пожилую пару из аэропорта Симферополь в Ялту за 7500 рублей. Об этом он написал ТГ-канале «Только свои».

В Телеграм-канале «Крымский» уточнили марку автомобиля на котором вез пенсионеров предприимчивый таксист – в снежное путешествие пассажиры отправились на «Ланосе».

Скорее всего, мужчина решил, что такая сумма вполне оправдана в связи с непогодой, которая обрушилась на регион в начале неделе.

Такой поступок работника такси осудили многие подписчики, но нашлись и те, кто встал на сторону перевозчика.

- Теперь потеряет в пять раз большое! Жадность – порок!

- Чего же вы все такие правильные, а не поехали в пургу и гололед бесплатно?

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