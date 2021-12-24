Появилось видео Ай-Петри после снегопада в декабре 2021

В горах Крыма зимой очень красиво. Фото: Андрей Бачурин/VK

Арктический воздушный поток загостился на Крымском полуострове. В южном крае холодно и морозно.

Особенно эффектно в это время выглядят горы. Полюбоваться на Ай-Петри, не покидая уютной квартиры и насиженного места за компьютером, можно благодаря видео, которое разместила в соцсети пресс-служба ФГБУ «Заповедный Крым».

- Крымская зима неожиданная, недолгая и очень красивая. Всех, кто хочет увидеть заснеженную Ялту с высоты Ай-Петри, просим соблюдать осторожность, особенно на дороге, - такой пост сопровождает короткий видеоролик.

Но двенадцати секунд вполне достаточно, чтобы ощутить всю прелесть момента.

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