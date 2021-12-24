В Крыму продолжают умирать от коронавируса

Заболеваемость Covid-19 в Крыму падает, смертность нет. Фото: Архив КП.

За сутки от коронавируса в Крыму скончались еще 24 человека. Такие данные приводит Министерство здравоохранения РК. Таким образом смертность от Covid-19 на полуострове все еще остается высокой.

При этом заболеваемость, по информации Минздрава, продолжает падать. Так, за 23 декабря коронавирусом заболели 120 человек. При этом 189 выписаны с выздоровлением. Всего от опасного вируса излечились 117 125 человек.

С начала пандемии в Крыму в целом зарегистрировано 126 089 положительных на Covid-19.

Лаборатории республики за сутки исследовали на коронавирус 3 377 человек.

Минздрав напоминает о функционировании телефонов «горячей линии» - 122, 8-800-733-33-34, 8-800-733-33-12.

Власти республики сообщили, что пункты вакцинации в Крыму продолжат свою работу и во время новогодних праздников. Сейчас лидером по количеству вакцинированных остается Симферополь.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50