Крымстат подсчитал, во сколько обойдется новогодний стол 2022

Не слишком изменилась стоимость безалкогольных напитков и сладостей Фото: "КП" Архив

Крымские аналитики рассказали, во сколько обойдется новогодний стол в 2021 году. На покупку продуктов и напитков для семьи из четырех человек понадобиться 7,5 тысячи рублей, пишут РИА Новости Крым.

В сравнении с 2020 годом эта сумма выросла на 9,3 процента, то есть, на 639 рублей.

В этом году в новогоднюю корзину сотрудники Крымстата включили фрукты и овощи, мясо, рыбу, икру, сыр и сливочное масло. Именно на эти продукты больше всего выросли цены в уходящем году.

По данным аналитиков, не слишком изменилась стоимость безалкогольных напитков и сладостей. Что касается алкоголя, то на него и вовсе зафиксировали снижение цен.

Покупка ингредиентов на любимый россиянами новогодний салат «Оливье» обойдется в 406 рублей, это на 11,2% дороже, чем в 2020 году.

Напомним, глава Крыма внес изменения в указ и разрешил крымчанам до 20 января посещать торговые центры без предъявления QR-кодов.

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