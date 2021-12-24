Спасатели тушили выдуманный пожар в аэропорту Симферополь

В учениях приняли участие 100 человек и 20 единиц спецтехники. Фото: пресс-служба аэропорта Симферополь

В аэропорту Симферополь спасатели отрабатывали действия при столкновении на перроне двух самолетов - Boeing 737 и Ил-14. Сотрудники аварийно-спасательной службы воздушной гавани тушили пожар и помогали пассажирам выбраться из горящего воздушного судна.

Согласно легенде, у самолета Boeing была сломана гидросистема. Когда он с 55 пассажирам на борту заруливал на стоянку, то столкнулся с самолетом Ил-14.

На место происшествия экстренно прибыли спасатели и пожарная бригада. Фото: пресс-служба аэропорта Симферополь

Сотрудники аэропорта экстренно дали сигнал ЧП. На место происшествия прибыли спасатели и сотрудники противопожарной службы и начали тушить возгорание. На помощь также прибыли врачи скорой помощи, аварийно-спасательная бригада.

- Пожар в салоне Ил-14 имитировали дымовые шашки. Внутри воздушного судна спасатели отработали разведку и тушение возгорания в условиях сильной задымленности и стесненности пространства. Одновременно с тушением Ил-14 была организована эвакуация пассажиров и экипажа из самолета Boeing 737, - рассказали в пресс-службе воздушной гавани.

В первую очередь помощь врачей получили пострадавшие с наиболее тяжелыми травмами. Во вором самолете, Ил-14, пассажиров не было.

Там же работали врачи скорой помощи. Фото: пресс-служба аэропорта Симферополь

Учения проводились на перроне старого аэропорта Симферополь, поэтому не мешали приему и отправке штатных рейсов. А роль тренажеров выполнили учебные самолеты.

Начальник службы противопожарного и аварийно-спасательного обеспечения полетов симферопольского аэропорта Денис Дедков подчеркнул, что аварийно-спасательные подразделения воздушной гавани находятся в постоянной боевой готовности.

- Учения показали высокую готовность всех подразделений аэропорта к нештатным ситуациям и подтвердили профессионализм спасателей, - отметил Дедков.

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