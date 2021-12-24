Почти полтысячи сельхозярмарок пройдут в Крыму в преддверии Нового года

Фото: пресс-служба Минсельхоза РК

С 25 по 30 декабря в Крыму пройдет 408 сельскохозяйственных ярмарок. Такое поручение дал глава республики Сергей Аксенов, сообщили в пресс-службе Минсельхоза РК.

Так правительство планирует стабилизировались цены на социально-значимые товары. Этому должно поспособствовать большое количество торговых площадок.

- В канун новогодних праздников жители и гости республики смогут приобрести качественную фермерскую продукцию на 16706 торговых местах по ценам на 15-20% ниже рыночных, - рассказали в Минсельхозе республики.

На ярмарках у жителей региона будет широкий выбор различных видов продукции.

Торговые площадки будут работать ежедневно, согласно графику.

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