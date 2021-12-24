Крымские врачи и учителя начнут зарабатывать больше

Целевой показатель по средней заработной плате в регионе вырастет в 2022 году Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Крыму вырастут зарплаты учителей и врачей. Целевой показатель по средней заработной плате в регионе вырастет в 2022 году.

По данным Минтруда и соцзащиты, средняя зарплата учителей в Крыму составляет 31 558 рублей. В следующем году он повысится до 33 060 рублей. Согласно статистике, преподаватели вузов, в 2022 году будет получать 62 934 рублей.

- За январь-сентябрь 2021 года в целом по Республике Крым заработная плата преподавателей вузов составила 61 264 руб., научных сотрудников - 60 098 руб., врачей - 63 274 руб., - рассказали в Крымстате.

Не останутся в стороне и сотрудники госучреждений. Их оклады обещают проиндексировать осенью следующего года в 1,04 раза.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин распорядился направить 12,2 миллиарда рублей из резервного фонда на повышение заработной платы работников бюджетной сферы. Финансирование обеспечит исполнение майского Указа Президента «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики».

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