Модели запретили въезд в Украину из-за посещения Крыма

Девушку привлекли к административной ответственности Фото: "КП" Архив

Украинские пограничники не пропустили в страну российскую модель, которая посещала Крым этим летом. Как сообщили в Госпогранслужбе Украины, девушка прибыла в киевский аэропорт из Варшавы.

Пограничники выяснили, что 21-летняя девушка последний раз ездила в Крым в июле уходящего года для участия в модельных съемках. Она прилетела на полуостров из Москвы.

- Как результат, иностранка получила отказ в пересечении украинской границы, - отметили в Госпогранслужбе Украины.

Помимо этого, пограничники запретили девушке въезд в страну на три года и привлекли ее к административной ответственности по статье «Нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее».

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