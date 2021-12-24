Из-за снегопада в Ялте могут остановить работу общественного транспорта

Ялту не успевают расчищать от снега. Фото: скриншот из видео/Подслушано Ялта/vk

Снегопад в Ялте набрал силу, 24 декабря на расчистку дорог в городе вышли несколько сотен человек, некоторым из них даже пришлось выйти на работу из отпусков.

- Третий день Ялту накрывает снежной пеленой. Третий день ведем расчистку. Вынуждена признать, что справиться одновременно везде и сразу очень непросто. Прошу прощения у жителей тех районов, которые не успеваем оперативно охватить расчисткой, - прокомментировала ситуацию глава администрации города Янина Павленко.

В настоящий момент со снегопадом борются 319 человек, которые используют 9 единиц техники, а также машины «Крымавтодора».

Градоначальница напомнила про меры предосторожности и призвала горожан не оставлять совой транспорт в узких местах, где снегоуборочной технике сложно проехать.

- Сегодня ждем оттепель, но при этом усиление ветра и дождь со снегом. В связи с такими непростыми погодными условиями существует высокий риск прекращения работы общественного транспорта в ближайшие часы. Прошу работодателей отпустить сотрудников. Сокращаем учебный процесс – отпускаем детей по домам, - сообщила Павленко.

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