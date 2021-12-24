Прокуратура обязала властей Судака установить систему оповещения населения о ЧС

В Судаке прокуратура в суде требует установить систему оповещения населения о чрезвычайных ситуациях Фото: "КП" Архив

Прокуратура Судака в судебном порядке обязала местную администрацию установить систему оповещения населения о чрезвычайных ситуациях, сообщили в пресс-службе правоохранительного органа.

Не во всех населенных пунктах, которые входят в состав муниципального образования, есть системы оповещения населения о пожаре.

- С целью устранения администрацией города Судака допущенных нарушений, прокурором города в Судакский городской суд направлено исковое заявление, которое рассмотрено и удовлетворено в полном объеме, - говорится в сообщении.

Местные власти обязаны оборудовать систему оповещения в 7 населенных пунктах, а также источники наружного противопожарного водоснабжения в 11 населенных пунктах.

Ранее сообщалось, что прокуратура требует пересчитать деревья в симферопольском парке имени Гагарина. Отсутствие учета зеленых насаждений может привести к их вырубке.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50