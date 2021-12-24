Приехавшие в Крым на «заработки» грабители задержаны при попытке покинуть регион

Обвиняемые прибыли в Крым с целью совершения преступлений имущественного характера Фото: "КП" Архив

Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении троих жителей Ростова-на-Дону, которые пытались бежать из Крыма с награбленными деньгами, сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

Мужчины приехали в Крым на «заработки» летом этого года. Грабители подыскали офисы торговых фирм, которые расположены в малолюдных местах Керчи и Феодосии, заблаговременно позаботившись о том, чтобы в них не было ни камер, ни сигнализации. Проникнув в помещения через окна, они сумели вынести 1,4 миллиона рублей.

Преступников задержали, когда они пытались покинуть полуостров с деньгами. В настоящее время они находятся под стражей.

- Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных пунктами «а», «б» части 2, пунктом «в» части 3 статьи 158 УК РФ (кража), - говорится в сообщении.

С утвержденным обвинительным заключением уголовное дело в ближайшее время будет направлено в Феодосийский городской суд для рассмотрения по существу.

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