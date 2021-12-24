Крым
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в КрымуОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеСевастопольНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Крым
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в КрымуОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеСевастопольНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Крым
+3°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Экономика24 декабря 2021 12:02

В Симферополе появится более 200 остановочных павильонов в следующем году

На каждом из них будет расписание и номера телефонов для жалоб
Елизавета КВАЧКОВА
Елизавета КВАЧКОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Более 200 новых остановочных павильонов планируют установить в Симферополе в 2022 году

Более 200 новых остановочных павильонов планируют установить в Симферополе в 2022 году

Фото: "КП" Архив

Более 200 остановочных павильонов планируется установить в Симферополе в следующем году.

- Всего в Симферополе 514 остановок общественного транспорта, из которых только 301 оснащена павильонами. Более 200 остановочных павильонов мы дополнительно установим в 2022 году. На эти цели уже предусмотрены средства, в последующем планируем разместить павильоны на всех остановках общественного транспорта, – рассказал в интервью газете «Южная столица» глава администрации города Валентин Демидов.

По его словам, на остановках также появятся расписание движение транспорта номера телефонов, по которым каждый сможет оставить жалобу или сообщить о нарушениях.

Ранее сообщалось, что в Симферополе заключили новые контракты с перевозчиками. С начала нового года на основе новых контрактов начнутся перевозки по шести маршрутам.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50