В Симферополе появится более 200 остановочных павильонов в следующем году

Более 200 новых остановочных павильонов планируют установить в Симферополе в 2022 году Фото: "КП" Архив

Более 200 остановочных павильонов планируется установить в Симферополе в следующем году.

- Всего в Симферополе 514 остановок общественного транспорта, из которых только 301 оснащена павильонами. Более 200 остановочных павильонов мы дополнительно установим в 2022 году. На эти цели уже предусмотрены средства, в последующем планируем разместить павильоны на всех остановках общественного транспорта, – рассказал в интервью газете «Южная столица» глава администрации города Валентин Демидов.

По его словам, на остановках также появятся расписание движение транспорта номера телефонов, по которым каждый сможет оставить жалобу или сообщить о нарушениях.

Ранее сообщалось, что в Симферополе заключили новые контракты с перевозчиками. С начала нового года на основе новых контрактов начнутся перевозки по шести маршрутам.

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