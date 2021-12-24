У туристов снизился спрос на отдых в Крыму в новогодние праздники

В этом новогоднем сезоне желающих отдохнуть на полуострове меньше
Фото: Анна КИРИЕНКО
Российские эксперты отметили снижение спроса на отдых в Крыму у туристов на новогодние и рождественские праздники. В этом сезоне желающих отдохнуть на полуострове меньше, чем в прошлые годы, передает «Интерфакс».
Глава регионального отделения Российского союза туристической индустрии Борис Зеленский связывает это с открытием зарубежных направлений.
Подтверждает снижение спроса на отдых в Крыму и председатель республиканской гостиничной ассоциации Сергей Маковей.
- Один из объектов, который входит в ассоциацию, имеет 60-70% загрузки. Но остальные практически стоят пустые. Заявок на новогодние программы очень мало, - рассказал Маковей.
Он считает, что причиной спада является не только конкуренция с иностранными курортами, но и дефицит в Крыму отелей с качественной инфраструктурой, нехватка массовой рекламы и неконкурентоспособные цены.
В прошлом года на Новый год в регионе отдохнуло больше 230 тысяч туристов. Тогда средняя загрузка отелей и санаториев достигла отметки в 70 процентов.
Напомним, глава Крыма отменил QR-коды при посещении торговых центров. Данная мера послабления усиленного режима, направленного на борьбу с коронавирусом, будет действовать до 20 января.
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