После скандального ДТП в Ялте судью симферопольского райсуда лишили полномочий

С 20 декабря полномочия судьи прекращены. Фото: Скриншот из видео

После громкого скандала в Ялте с судьей Центрального районного суда Юрия Гулевича освободили от полномочий, сообщил КП-Крым осведомленный источник. Сейчас в отношении судьи проводится служебная проверка. С 20 декабря его полномочия прекращены.

Напомним, скандальное видео с участием судьи Центрального районного суда Симферополя появилось в сети 15 декабря. Мужчина в нетрезвом состоянии протаранил своей машиной чужую иномарку в Ялте. Когда дело дошло до выяснения обстоятельств, пытался сгладить углы своим удостоверением. Когда сотрудники ДПС пытались его задержать, судья толкал и оскорблял полицейских.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50