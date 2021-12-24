В Крыму хотят создать Государственный академический русский оркестр

Оркестр имени Шендерева. Фото: пресс-служба Русской общины Крыма

Сенатор от Крыма Сергей Цеков предложил создать Государственный академический русский национальный оркестр Республики Крым. По его убеждению, это откроет новые возможности для развития русского национального искусства на полуострове.

Предположительно он будет создан на основе творческого коллектива оркестра русских народных инструментов имени Г. Шендерева. В настоящее время творческий коллектив работает в Симферополе под руководством заслуженного деятеля искусств РК Валентина Лобанова.

- Деятельность музыкантов на протяжении 10 лет не имеет аналогов в Крыму, уровень профессиональной подготовки подтверждают многочисленные выступления и грамоты. Однако, за весь период работы, коллектив оркестра испытывает большие трудности, связанные с отсутствием штатных единиц, необходимых для полноценной работы, - отметил в письме на имя министра культуры республики Цеков.

Он добавил, что коллектив оркестра насчитывает около 30 человек, однако официально в штате числится 8 человек на 4 ставки. Дело в том, что расширение штатных единиц в Симферополе не предусмотрено.

Ранее сообщалось, что в Крыму намерены построить университет креативных индустрий. Центр должен стать одной из ведущих площадок России для создания проектов в сфере творческих индустрий.

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