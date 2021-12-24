Полный курс вакцинации от Covid-19 в Крыму прошли 822 тысячи человек

В новогодние праздники в Крыму продолжится вакцинация от коронавируса Фото: Архив "КП"

По состоянию на 24 декабря в Крыму полную вакцинацию от коронавируса прошли 821,8 тысячи человек, сообщили в пресс-службе Минздрава РК со ссылкой на замминистра Антона Лясковского.

По его словам, первым компонентом и полностью вакцинацию прошли 901,5 тысячи человек, второй компонент вакцины получили 144 тысячи человек. Остаток всех четырех видов препаратов в республике составляет почти 275 тысяч комплектов.

- Среди граждан старше 60 лет полностью привиты 227,7 тысячи человек, среди иностранных граждан – 3,3 тысячи, - добавил Лясковский.

Напомним, заболеваемость ковидом в республике продолжает снижаться. В преддверии новогодних и рождественских праздников власти временно отменили требование о предъявлении QR- кодов при посещении торговых центров. Кроме того, вакцинированным родителям разрешили присутствовать на новогодних утренниках в детских садах.

В период новогодних выходных в республике продолжится иммунизация местного населения. Процедурные и кабинеты неотложной врачебной помощи будут работать в период с 31 декабря по 9 января с 9.00 до 14.00 ежедневно.

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