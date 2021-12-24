Симферополь «сковали» километровые пробки к вечеру 24 декабря

Данные сервиса "Яндекс.Пробки"

На дорогах Симферополя к концу дня 24 декабря образовались километровые пробки. Заторы, согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки», достигают 9 баллов по состоянию на 18.00 часов.

Как и раньше, к концу рабочего дня, когда все спешат по своим домам, самые длинные заторы образовались в центре столицы.

Наиболее сложная ситуация наблюдается по таким адресам: улица Караимская, улица Самокиша, улица Севастопольская, улица Крылова, улица Гоголя, улица Жуковского, улица Желябова, улица Толстого, улица Павленко, улица Дражинского, улица Чернышевского, улица Проездная, бульвар Ленина, улица Гагарина, улица Александра Невского, улица Суворовский спуск, улица Жуковского, улица Серова, Совнаркомовский переулок, улица Ленина, проспект Кирова, улица Пролетарская, улица Кавказская, улица Гражданская, улица Русская, улица Батурина, улица Шмидта, улица Садовая и другие.

Напомним, ранее в администрации Симферополя предупредили, что из-за новогодних праздников в городе до 9 января будет перекрыт проезд по улице Горького. На участке запрещена парковка транспортных средств и обеспечено дежурство машины эвакуатора круглосуточно.

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