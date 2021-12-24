В Симферопольском зооуголке птицы эму нанесут изумрудные яйца

Причина необычного цвета скорлупы в особом пигменте. Фото: МБУК РК "Парки столицы"

В Симферопольском зооуголке птицы эму в преддверии зимних праздников начали нестись изумрудными яйцами, вес которых - примерно полкило.

- Глядя на их зеленые яйца, на мгновение может показаться, что где-то рядом притаился мифический дракон, а изумрудное яичко в крапинку – это его будущее потомство, - рассказали в МБУК РК «Парки столицы».

Яйцо птицы эму больше куриного раз в двадцать. Фото: МБУК РК "Парки столицы"

Эму - коренной житель Австралии, поэтому эти экзотические птицы на территории России начинают нестись только зимой, в период, когда на их родине теплая весна. Необычный окрас яиц - природная маскировка, которая помогает спасти потомство в местах природного обитания.

Экзотические птицы эму - коренные жители Австралии. Фото: МБУК РК "Парки столицы"

Сейчас в Симферопольском зооуголке живут четыре птицы эму. Их рост составляет примерно полтора метра, вес - до 55 килограммов. До 80-х годов XX века ученые-орнитологи относили эму к страусам, но после отошли от этой классификации.

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