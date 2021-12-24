Жителю Керчи грозит 20 лет тюрьмы за хранение и попытку продажи наркотиков

У мужчины изъяли сумку со свертками наркотиков, которые он подготовил для закладок. Фото: пресс-служба МВД по РК

В Керчи стражи порядка привлекли к ответственности 30-летнего местного жителя за хранение и покушение на сбыт наркотических средств, сообщили в пресс-службе МВД по РК.

Мужчина попал в поле зрение правоохранителей, когда пытался сделать закладку. Для этих целей у него при себе была отвертка и сумка, в которой находились 104 свертка с наркотическим веществом. Экспертиза показала, что это был N-метилэфедрон – «наркосоль».

В доме у задержанного нашли и иные доказательства его виновности. Фото: пресс-служба МВД по РК

В доме у задержанного нашли марихуану, амфетамин и приспособления для их фасовки и употребления. Также у него изъяли ноутбук и банковские карты, при помощи которых он покупал наркотики в интернете.

Мужчина собирался делать закладки, используя отвертку. Фото: пресс-служба МВД по РК

Уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 228 УК РФ, частью 3 статьи 30 пунктом «г», частью 4 статьи 228.1 УК РФ с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд. Мужчине грозит до 20 лет лишения свободы.

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