Гость Севастополя избил щенка таксы и полуживого поволок в пивной магазин

За жестокое обращение с животным мужчине грозит тюремный срок Фото: Архив "КП"

В Севастополе мужчина, который приехал погостить в город-герой, попал под уголовное дело за жестокое обращение с животным, сообщили в пресс-службе УМВД России по городу Севастополю.

Вернувшись домой, он обнаружил, что его питомец попортил ему одежду. Выместив злость на 9-месячном щенке таксы, мужчина нацепил на него поводок и полуживого поволок в ближайший пивной магазин. Свидетелем происходящего стал 29-летний парень, мимо автомобиля которого жестокий хозяин проволок животное, утратившее все признаки жизни.

- Неравнодушный горожанин зашел вслед за незнакомцем в пивной магазин и, услышав, что мужчина хочет отдать щенка, забрал животное и сразу отвез в ветеринарную клинику. К сожалению, не смотря на оказанную помощь ветврачей, собака спустя некоторое время погибла от причиненных ей травм, - сообщили в правоохранительных органах.

Владельцем щенка оказался 40-летний мужчина, который решил отдать полумертвое животное продавцу пивного магазина, расположенного поблизости.

Правоохранителями было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 245 УК РФ «Жестокое обращение с животными». Мужчине грозит до 3 лет тюрьмы.

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