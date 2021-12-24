Огромная сосулька разбила автомобиль в Севастополе

Севастополь сковали сосульки и лед. Фото: Ирин Коротуненко/Подслушано в Севастополе

Огромная сосулька упала с крыши многоэтажки в Севастополе и разбила припаркованный во дворе автомобиль. Момент падения глыбы попал на видео.

К счастью, никто в это время рядом не проходил. Жертв и пострадавших нет.

Жители города сообщают о многочисленных сосульках и скованных льдом дорогах в Севастополе. Горожане нарекают на плохую работу коммунальных служб по уборке улиц. Отдельные участки дорог превратились в настоящий каток.

Некоторые дороги города превратились в каток. Фото: Подслушано в Севастополе/Вконтакте

В Севавтодоре сообщили, что основные региональные дороги в городе расчищены и обрабатываются повторно.

По информации правительства Севастополя, в расчистке дорог было задействовано около тысячи человек.

Ранее в одной из управляющих компаний Севастополя заявили, что не все дворники умеют держать снеговые лопаты, а некоторые даже впервые видят снег.

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