Общество 25 декабря 2021 4:08

Погода на 25 декабря 2021 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 10 градусов

КП-Крым узнала, какой будет погода на 25 декабря 2021 года в Крыму и Севастополе