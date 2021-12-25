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Общество25 декабря 2021 4:08

Погода на 25 декабря 2021 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 10 градусов

КП-Крым узнала, какой будет погода на 25 декабря 2021 года в Крыму и Севастополе
Ольга АВЕРЬЯНОВА
Ольга АВЕРЬЯНОВА
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В Феодосии переменная облачность, небольшой дождь.

В Феодосии переменная облачность, небольшой дождь.

Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

25 декабря на Крымском полуострове действует штормовое предупреждение, сохранится неустойчивый характер погоды.

- В Симферополе облачно. Днем без осадков. Ветер юго-западный 15-20 м/с. Температура воздуха днем +6...+8°, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.

В город-герое Севастополе переменная облачность. Днем без существенных осадков. Ветер юго-западный 15-20 м/с. Днем столбик термометра покажет +8…+10°.

В Ялте, как сообщает gismeteo, +6…+10°, западный ветер 4-23м/с. Пасмурно, небольшой дождь.

В Евпатории +3…+10°, юго-западный ветер 9-16 м/с. Переменная облачность, небольшой дождь.

В Керчи +4…+8°, юго-западный ветер 5-9 м/с. Переменная облачность, небольшой дождь.

В Феодосии +7…+10°, юго-западный ветер 3-9м/с. Переменная облачность, небольшой дождь.

В Черноморском +7…+9°, юго-западный ветер 7-13 м/с. Переменная облачность, небольшой дождь.

В Джанкое +3…+9°, скорость южного ветра 6-11 м/с. Переменная облачность, небольшой дождь.

Вода в Черном море +6…+11°.

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