Что произошло за ночь 25 декабря: в Крыму запретили хороводы у новогодней елки на улице

Новогодние хороводы вокруг елки объявили вне закона. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Что произошло за ночь 25 декабря 2021 года. В Симферополе отменили все ранее запланированные новогодние мероприятия, потому что указ главы Крыма запретил проведение массовых мероприятий елки. Все торжества власти перенесли в онлайн. Все будет онлайн: в соцсетях и на сайтах, даже оркестр Дедов Морозов.

Кафе и ресторанам повезло куда больше: в Крыму приостановили действие запрета на развлечения в общепите. Бары и рестораны смогут проводить новогодние корпоративы.

В Севастополе дворник не смог убрать снег, потому что впервые его увидел. В управляющей компании учили сотрудника, как правильно держать лопату для снега.

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