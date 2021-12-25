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Общество25 декабря 2021 4:41

Что произошло за ночь 25 декабря: в Крыму запретили хороводы у новогодней елки на улице

Что произошло за ночь 25 декабря в Крыму и Севастополе
Ольга АВЕРЬЯНОВА
Ольга АВЕРЬЯНОВА
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Новогодние хороводы вокруг елки объявили вне закона.

Новогодние хороводы вокруг елки объявили вне закона.

Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Что произошло за ночь 25 декабря 2021 года. В Симферополе отменили все ранее запланированные новогодние мероприятия, потому что указ главы Крыма запретил проведение массовых мероприятий елки. Все торжества власти перенесли в онлайн. Все будет онлайн: в соцсетях и на сайтах, даже оркестр Дедов Морозов.

Кафе и ресторанам повезло куда больше: в Крыму приостановили действие запрета на развлечения в общепите. Бары и рестораны смогут проводить новогодние корпоративы.

В Севастополе дворник не смог убрать снег, потому что впервые его увидел. В управляющей компании учили сотрудника, как правильно держать лопату для снега.

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