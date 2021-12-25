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Общество25 декабря 2021 7:19

В Крыму за сутки выявили 115 новых случаев заболевания коронавирусом, умерло 24 человека

На полуострове пандемия ковида сдает свои позиции
Ольга АВЕРЬЯНОВА
Ольга АВЕРЬЯНОВА
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Медики делают все возможное для борьбы с ковидом.

Медики делают все возможное для борьбы с ковидом.

Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

По итогам прошедших суток в Республике Крым специалисты выявили 115 случаев COVID-19.

Налицо положительная динамика - заболевших стало меньше, ведь совсем недавно цифра упрямо и настойчиво стремилась к отместке 1000 человек!

Пресс-служба министерства здравоохранения республики также сообщила, что 163 человека выздоровели. К сожалению, есть и летальные исходы – умерло 24 заболевших коронавирусной инфекцией.

Всего за время пандемии официально подтвержден диагноз 126 204 мужчин и женщин. положительных на Covid-19.

Выздоровевших за весь период – 117 288, умерших - 4205.

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