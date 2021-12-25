Часть Симферополя останется без электричества на два дня

Свет отключат на время. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

В «Крымэнерго» предупредили, что 27-28 декабря из-за капитального ремонта часть Симферополя останется без электричества.

Причина временных неудобств для жителей столицы региона, которые временно не смогут пользоваться телевизорами, микроволновками, фенами и другими электроприборами – капитальный ремонт.

И так, свет 27 и 28 декабря в Симферополе отключат по следующим адресам:

переулок Зеленый 6-34 (чет), 3-15 (нечет)

переулок Кимовский, 1-9; ул. Ким, 35

улица Волочаевская 30-46 (чет), 25-41 (нечет)

улица Кечкеметская 128-132/25 (чет)

улица Сергея Лазо 2-40 (чет), 5-23 (нечет)

улица Грэсовская 3-15 (нечет)

улица Космическая 18-20 (чет), 31

улица Большевика Попова 12-32 (чет), 7-9а (нечет)

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