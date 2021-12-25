В Крыму передумали вводить курортный сбор

Налог на отдых в Феодосии пока платить не надо. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Власти Крыма отказались от закона «О введении курортного сбора», в котором шла речь о своеобразном налоге на туристов, которые решили полюбоваться красотами полуострова и отдохнуть в Ялте, Алуште, Судаке или Феодосии.

Причин для отмены сбора несколько. В пресс-службе министерства курортов и туризма Республики Крым сообщили, что одна из них – это необходимость легализации всех гостиниц, гостевых домов и отелей региона.

Возможно, свою лепту в принятие такого решения внесла и пандемия коронавируса, которая негативно сказалась на туристической сфере полуострова.

Напоминаем, что чиновники в свое время желали, чтобы туристы платили в бюджет по сто рублей за отдых на популярных курортах Крыма.

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